МКС в среду увеличит высоту своей орбиты почти на километр

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Высота орбиты Международной космической станции 3 июля будет увеличена почти на километр для обеспечения июльских прилетов на МКС пилотируемого корабля "Союз МС-13" и грузового "Прогресс МС-12", сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы ЦНИИмаша.

"Включение двигателей служебного модуля "Звезда" МКС планируется в 03.18 мск. Они должны проработать 33,5 секунды. В результате средняя высота орбиты станции увеличится на 900 метров и составит 413,7 километра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, целью операции будет формирование баллистических условий для полета пилотируемого корабля "Союз МС-13" и грузового "Прогресса МС-12".

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 23 мая. С использованием двигателей корабля "Прогресс МС-10" высота орбиты станции была увеличена на 4,5 километра.

Запуск корабля "Союз МС-13" с космодрома Байконур намечается на 20 июля в 19.28 мск. На нем на МКС полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Стыковка корабля со станцией планируется 21 июля в 01.50 мск. Запуск корабля "Прогресс МС-12" намечается на 31 июля в 15.13 мск. Как сообщили РИА Новости в Роскосмосе, он отправится к МКС по сверхбыстрой трехчасовой схеме.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиянина Алексея Овчинина и американцев Ника Хейга и Кристины Кук.