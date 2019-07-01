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РИА Новости

Рябков надеется на улучшение отношений с США после встречи лидеров на G20

Вчера, 16:26
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке дают основания смотреть с оптимизмом на будущее отношений двух стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Хотел бы подчеркнуть, что контакт в Осаке даёт основание все же, несмотря эти обстоятельства, смотреть в будущее с определённым оптимизмом. Хотел бы отметить, что с российской стороны желание двигаться вперёд по конкретным направлениям, будь то обозначенные мной или региональные вопросы, присутствует в полной мере. Все зависит от США, от американского руководства, но мы приветствуем, что фиксируется более заинтересованный, чем раньше, подход по взаимодействию с нами", - сказал Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".
При этом он отметил, что общая обстановка вокруг России и отношений с Россией в США не улучшается.
"Страна вступила в этап предвыборной кампании, она уже разворачивается полным ходом. С учётом доминирующих антироссийских настроений в элитах, в том числе на Капитолийском холме, ожидать формирования более благоприятного фона для реализации этих, возможно, и других задач, которые могут сформулировать президенты, не приходится", - добавил Рябков.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Вчера, 16:08
Рябков рассказал о работе над механизмом по торговому сотрудничеству с США
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Дональд ТрампБольшая двадцаткаСергей РябковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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