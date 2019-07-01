Рябков надеется на улучшение отношений с США после встречи лидеров на G20

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке дают основания смотреть с оптимизмом на будущее отношений двух стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Хотел бы подчеркнуть, что контакт в Осаке даёт основание все же, несмотря эти обстоятельства, смотреть в будущее с определённым оптимизмом. Хотел бы отметить, что с российской стороны желание двигаться вперёд по конкретным направлениям, будь то обозначенные мной или региональные вопросы, присутствует в полной мере. Все зависит от США, от американского руководства, но мы приветствуем, что фиксируется более заинтересованный, чем раньше, подход по взаимодействию с нами", - сказал Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

При этом он отметил, что общая обстановка вокруг России и отношений с Россией в США не улучшается.