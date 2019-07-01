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РИА Новости

В Кузбассе объявили сбор гумпомощи пострадавшим в Иркутской области

Вчера, 16:25
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КЕМЕРОВО, 1 июл – РИА Новости. Кузбасс начал собирать гуманитарную помощь пострадавшим при наводнении в Иркутской области, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
В результате дождевого паводка в Иркутской области в зоне подтопления оказались 83 населенных пункта в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей. По последним данным МЧС РФ, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.
Ранее сообщалось, что глава Кемеровской области Сергей Цивилев созвонился с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и сообщил, что Кузбасс готов принять 140 детей школьного возраста или 30 семей, обеспечив им проживание и питание в летний период.
"Кроме того, по поручению губернатора Кузбасс приступил к сбору гуманитарной помощи. Органы социальной защиты Кузбасса принимают средства первой необходимости... Кроме того, объявлен сбор продуктов питания длительного хранения (тушенка, каша с мясом, сгущенка), средств личной гигиены, стиральных порошков, мыла, зубной пасты", – говорится в сообщении.
Сбор ведется в часы работы учреждений социальной защиты во всех городах и районах области. Список учреждений с адресами и телефонами размещен на сайте департамента социальной защиты населения Кемеровской области. Также в департаменте открыта горячая линия: 75-85-85.
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