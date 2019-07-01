В Тель-Авиве пассажирский самолет готовится к аварийной посадке

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Более сотни машин скорой помощи стянуты в главный аэропорт Израиля Бен-Гурион в ожидании посадки пассажирского самолета с неисправностью, сообщили медики.

По данным местных СМИ, речь идет об авиалайнере болгарской компании Electra Airways, летящем из немецкого города Кельна с полутора сотнями пассажиров на борту.

"Мы отправили для медицинского обеспечения посадки более ста машин и мотоциклов скорой помощи, реанимационных автомобилей с экипажами из сотен медиков", - сказано в сообщении службы.