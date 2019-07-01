Герасимов обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником генерального штаба вооружённых сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером, была обсуждена ситуация в Сирии, в том числе в зоне деэскалации Идлиб, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Первого июля по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальником генерального штаба вооружённых сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером. В ходе переговоров стороны обсудили обстановку в Сирии, в том числе в зоне деэскалации Идлиб, и обменялись мнениями по обеспечению стабильности в регионе", - говорится в сообщении.