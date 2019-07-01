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РИА Новости
Война в Сирии

Герасимов обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии

Вчера, 16:21
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником генерального штаба вооружённых сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером, была обсуждена ситуация в Сирии, в том числе в зоне деэскалации Идлиб, говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Первого июля по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальником генерального штаба вооружённых сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером. В ходе переговоров стороны обсудили обстановку в Сирии, в том числе в зоне деэскалации Идлиб, и обменялись мнениями по обеспечению стабильности в регионе", - говорится в сообщении.
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