Генпрокуратура назвала участие силовиков в хозяйственных спорах проблемой

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Проблема использования силовиков в хозяйственных спорах существует, ее надо решать "по всем фронтам", заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.

"Безусловно, проблема есть. Здесь работа всех правоохранительных органов, безусловно, должна вестись по всем фронтам", - сказал он в ответ на вопрос, считают ли в Генпрокуратуре, что существует проблема использования силовиков для решения хозяйственных споров.

Русецкий отметил, что на сайте Генпрокуратуры есть специальный раздел по защите прав предпринимателей, указан адрес электронной почты для прямых обращений к генпрокурору. Он считает, что предпринимателям надо использовать существующие средства для защиты своих прав.