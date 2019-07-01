Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T16:21Z
https://ria.ru/20190701/1556090173.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Генпрокуратура назвала участие силовиков в хозяйственных спорах проблемой

Вчера, 16:15
185
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Проблема использования силовиков в хозяйственных спорах существует, ее надо решать "по всем фронтам", заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.
"Безусловно, проблема есть. Здесь работа всех правоохранительных органов, безусловно, должна вестись по всем фронтам", - сказал он в ответ на вопрос, считают ли в Генпрокуратуре, что существует проблема использования силовиков для решения хозяйственных споров.
25 июня, 12:43
Генпрокуратура рассказала о проблемах в надзоре за выловом редких животных
Русецкий отметил, что на сайте Генпрокуратуры есть специальный раздел по защите прав предпринимателей, указан адрес электронной почты для прямых обращений к генпрокурору. Он считает, что предпринимателям надо использовать существующие средства для защиты своих прав.
"Это хозяйственные споры. Здесь вопрос в том, кто как свои права защищает. Безусловно, надо исходить из того, чтобы все хозяйственные споры решались в судебном порядке", - указал представитель ГП.
530000
Обсудить 0
Генеральная прокуратура РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Алмазбек Атамбаев
Атамбаев заявил, что не претендует на политические должности
РИА
Новости
Путин проведет переговоры с руководством Италии 4 июля
Стали известны подробности нападения на полицейского в Чечне
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
В Мосгоризбиркоме рассказали, как будут призывать молодежь прийти на выборы
Лента
новостей
Экс-председатель ПАСЕ Педро Аграмунт
Экс-глава ПАСЕ удовлетворен возвращением России в организацию
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы ЕК
Эксперт рассказал, где появятся заводы Минобороны по переработке мусора
Митрополит Волоколамский Иларион во время визита делегации российских религиозных деятелей в Сирию. 17 ноября 2018
В РПЦ назвали грубым вторжением в жизнь Церкви принятый в Латвии закон
МЧС опровергло данные о вероятных причинах пожара в иркутском заказнике
Организаторы Ural Music Night на Урале назвали вероятную причину давки
Вид на подтопленные районы Тулуна. 30 июня 2019
Глава Приангарья просит не штрафовать пострадавших за просроченные кредиты
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в пересечении границы России
Московская городская Дума
Около 50% кандидатов на выборах в Мосгордуму идут самовыдвиженцами
Лидер украинской политической партии Голос Святослав Вакарчук выступает на мероприятии своего предвыборного тура в Харькове
Вакарчук заявил, что Москва "захватила российский Крым"
Кандидатов в ФСБ хотят обязать указывать, что они писали в соцсетях
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
00:56Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
Лента новостейМолния