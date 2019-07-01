Рябков рассказал о перспективах вывода отношений с США "из тупика"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. РФ не стремится к конфронтации с США, готова пройти свою часть пути, чтобы вывести отношения с Вашингтоном из тупика, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Излишне говорить, что сегодня российско-американские отношения находятся в состоянии тяжелого кризиса, причём продолжительного кризиса, выход из которого сложно формулируется и прогнозируется", - сказал Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".
"Как неоднократно отмечал президент России, к конфронтации мы не стремимся. И готовы будем пройти свою часть пути для выведения отношений из их нынешнего тупикового состояния", - добавил он.