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РИА Новости

Рябков рассказал о перспективах вывода отношений с США "из тупика"

Вчера, 16:47
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. РФ не стремится к конфронтации с США, готова пройти свою часть пути, чтобы вывести отношения с Вашингтоном из тупика, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Излишне говорить, что сегодня российско-американские отношения находятся в состоянии тяжелого кризиса, причём продолжительного кризиса, выход из которого сложно формулируется и прогнозируется", - сказал Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
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"Как неоднократно отмечал президент России, к конфронтации мы не стремимся. И готовы будем пройти свою часть пути для выведения отношений из их нынешнего тупикового состояния", - добавил он.
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МИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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