Подмосковная станция переливания крови начала работать без выходных

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Московская областная станция переливания крови с 1 июля перешла на семидневный режим работы, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
"Ежегодно в Подмосковье заготавливается порядка 60 тысяч литров крови и ее компонентов, а желающих стать донорами становится все больше — каждый год кровь сдают свыше 50 тысяч человек. Наша задача — сделать процесс донации крови еще удобнее и тем самым привлечь больше участников в донорское движение", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что Московская областная станция переливания крови находится в Москве по адресу: улица Металлургов, дом 37А. Желающие сдать кровь должны воздержаться от курения, употребления спиртных напитков, а также лекарственных препаратов.