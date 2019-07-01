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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковная станция переливания крови начала работать без выходных

Вчера, 16:10
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРабота станции переливания крови
Работа станции переливания крови
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Московская областная станция переливания крови с 1 июля перешла на семидневный режим работы, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.

"Ежегодно в Подмосковье заготавливается порядка 60 тысяч литров крови и ее компонентов, а желающих стать донорами становится все больше — каждый год кровь сдают свыше 50 тысяч человек. Наша задача — сделать процесс донации крови еще удобнее и тем самым привлечь больше участников в донорское движение", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Московская областная станция переливания крови находится в Москве по адресу: улица Металлургов, дом 37А. Желающие сдать кровь должны воздержаться от курения, употребления спиртных напитков, а также лекарственных препаратов.
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