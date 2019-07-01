Подмосковная станция переливания крови начала работать без выходных

"Ежегодно в Подмосковье заготавливается порядка 60 тысяч литров крови и ее компонентов, а желающих стать донорами становится все больше — каждый год кровь сдают свыше 50 тысяч человек. Наша задача — сделать процесс донации крови еще удобнее и тем самым привлечь больше участников в донорское движение", - подчеркивается в сообщении.