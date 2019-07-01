Рябков рассказал о работе над механизмом по торговому сотрудничеству с США

"Вторым направлением (обсуждения на саммите РФ и США в Осаке - ред.) было торгово-экономическое. Лидеры об этом говорили. Мы наблюдаем ситуацию, когда, несмотря на санкции, вопреки санкциям, интересы американских компаний и американских предпринимателей к российскому рынку не снижается", - сказал Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Мы высказывали и ранее разного рода предложения и конкретные идеи как придать импульс работе и на этом участке... В Осаке, видимо, получилось в достаточной мере продвинуться в создании двустороннего делового совета или консультативного механизма, который будет прорабатывать эту повестку, как я надеюсь, в том числе выработку рекомендаций правительствам с целью нахождения рецептов, которые позволят сдвинуть эту глыбу с нынешнего места", - добавил замминистра.