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РИА Новости

Рябков рассказал о работе над механизмом по торговому сотрудничеству с США

Вчера, 16:08
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. РФ и США на саммите в Осаке продвинулись в вопросе создания консультативного механизма по торгово-экономическому взаимодействию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вторым направлением (обсуждения на саммите РФ и США в Осаке - ред.) было торгово-экономическое. Лидеры об этом говорили. Мы наблюдаем ситуацию, когда, несмотря на санкции, вопреки санкциям, интересы американских компаний и американских предпринимателей к российскому рынку не снижается", - сказал Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".
"Мы высказывали и ранее разного рода предложения и конкретные идеи как придать импульс работе и на этом участке... В Осаке, видимо, получилось в достаточной мере продвинуться в создании двустороннего делового совета или консультативного механизма, который будет прорабатывать эту повестку, как я надеюсь, в том числе выработку рекомендаций правительствам с целью нахождения рецептов, которые позволят сдвинуть эту глыбу с нынешнего места", - добавил замминистра.
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