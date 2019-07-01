МЧС опровергло данные о вероятных причинах пожара в иркутском заказнике

МОСКВА/ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. МЧС России опровергло информацию правительства Иркутской области о возможных причинах пожара в иркутском заказнике "Туколонь", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Раннее сообщалось, что 28 июня во время облета территории летчик-наблюдатель обнаружил очаг возгорания на площади 0,5 гектара в заказнике "Туколонь", по делу о санитарной рубке в котором арестован региональный министр, а в самом лесничестве подозревают поджог. Позже в пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Казачинско-Ленскому району опросил свидетелей возгорания в заказнике.
"Как следует из протокола, на территории заказника в день обнаружения очага находились сотрудники природоохранной прокуратуры, съемочная группа и лица, сопровождающие их при проведении проверки. Свидетели показывают, что мужчины курили, окурки бросали на землю. После того, как проверяющие и журналисты покинули место рубок, больше никого на территории заказника не было", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.
Некоторые СМИ сделали вывод, что журналистов и сотрудников прокуратуры могли обвинили в поджоге заказника. МЧС России по факту опубликованного заявления дознавателя о причастности сотрудников правоохранительных органов и журналистов к возникновению пожара в заказнике "Туколонь" не подтверждает данные обвинения.
"Дознаватель в рамках дела составил только протокол осмотра, в котором отражаются описания места происшествия, связанного с пожаром, без каких-либо выводов и заключений о виновниках", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Ранее по делу о незаконной санитарной рубке леса в заказнике был задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Министр обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он, зная об отсутствии оснований для сплошной санитарной рубки, не принял мер к расторжению договоров купли-продажи лесных насаждений и к прекращению вырубок. Кировский районный суд Иркутска избрал региональному министру лесного комплекса меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.