Глава Приангарья просит не штрафовать пострадавших за просроченные кредиты

ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко намерен обратиться к руководству ПАО "Сбербанк России" с просьбой пойти навстречу людям, пострадавшим от паводка, и не штрафовать их за просроченные кредиты, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Будем просить руководство Сбербанка пойти навстречу людям из зоны затопления, у которых есть ипотечные кредиты, чтобы для них были установлены льготные условия выплат: от понижения процентной ставки до полного освобождения от уплаты процентов", – говорится в сообщении со ссылкой на главу региона.