Глава Приангарья просит не штрафовать пострадавших за просроченные кредиты

ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко намерен обратиться к руководству ПАО "Сбербанк России" с просьбой пойти навстречу людям, пострадавшим от паводка, и не штрафовать их за просроченные кредиты, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Будем просить руководство Сбербанка пойти навстречу людям из зоны затопления, у которых есть ипотечные кредиты, чтобы для них были установлены льготные условия выплат: от понижения процентной ставки до полного освобождения от уплаты процентов", – говорится в сообщении со ссылкой на главу региона.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах Иркутской области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей. По последним данным МЧС РФ, в результате наводнения в регионе 12 человек погибли, неизвестно местонахождение еще девяти человек, 744 пострадали, 153 госпитализированы.