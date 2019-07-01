Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T16:05Z
https://ria.ru/20190701/1556089774.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Саудовские ПВО сбили запущенный из Йемена беспилотник

Вчера, 16:05
209
ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии в понедельник сбили беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) из Йемена в сторону королевства, говорится в сообщении командования воюющей в Йемене арабской коалиции во главе с Эр-Риядом, поступившем РИА Новости.
"Силы коалиции перехватили и сбили беспилотник, выпущенный поддерживаемыми Ираном хуситами из Саны в направлении королевства", - говорится в сообщении. При этом уничтожение беспилотника произошло на территории Йемена.
Вид на столицу Йемена город Сану
17 июня, 14:32
Арабская коалиция нанесла три авиаудара по столице Йемена, сообщил источник
Хуситы почти ежедневно обстреливают ракетами или запускают начиненные взрывчаткой беспилотники по соседней Саудовской Аравии, стремясь причинить ущерб важным военным и гражданским объектам. Так, за прошлый месяц они неоднократно наносили удары по саудовским аэропортам вблизи границы с Йеменом.
В результате удара, нанесенного йеменскими мятежниками по залу прилетов саудовского аэропорта Абхи 12 июня, 26 человек, в том числе женщины и дети, получили ранения.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
000003
Обсудить 0
Саудовская АравияЙеменВ мире
Рекомендуем
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Герасимов обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое проходит на площадке Московского эндокринного завода. 27 июня 2019
Медведев призвал дополнить общие меры по росту доходов адресной поддержкой
В Германии потерпел крушение вертолет
Число пострадавших при взрыве в Кабуле возросло до 68
Лента
новостей
США нанесли авиаудар по позициям "Аль-Каиды"* на северо-западе Сирии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев напомнил, что сделка с нефтяниками является временной мерой
Президент РФ Владимир Путин
Путин сменил посла в Черногории
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в пересечении границы России
Стали известны подробности нападения на полицейского в Чечне
Китайский эксперт считает, что в торговой войне с США начался новый раунд
В Гонконге протестующие ворвались в здание Заксобрания, пишут СМИ
Более 20 человек погибли в результате нападения на деревню в Мали
Бахрейн надеется на сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом
Турецкая армия ранила двух сирийских фермеров, сообщили СМИ
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Партия Порошенко лидирует в антирейтинге на Украине, показал опрос
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
00:56Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
Лента новостейМолния