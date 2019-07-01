Саудовские ПВО сбили запущенный из Йемена беспилотник

ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии в понедельник сбили беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) из Йемена в сторону королевства, говорится в сообщении командования воюющей в Йемене арабской коалиции во главе с Эр-Риядом, поступившем РИА Новости.

"Силы коалиции перехватили и сбили беспилотник, выпущенный поддерживаемыми Ираном хуситами из Саны в направлении королевства", - говорится в сообщении. При этом уничтожение беспилотника произошло на территории Йемена.

Хуситы почти ежедневно обстреливают ракетами или запускают начиненные взрывчаткой беспилотники по соседней Саудовской Аравии, стремясь причинить ущерб важным военным и гражданским объектам. Так, за прошлый месяц они неоднократно наносили удары по саудовским аэропортам вблизи границы с Йеменом.

В результате удара, нанесенного йеменскими мятежниками по залу прилетов саудовского аэропорта Абхи 12 июня, 26 человек, в том числе женщины и дети, получили ранения.