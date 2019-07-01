В Московской области завершился основной период сдачи ЕГЭ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основной период сдачи ЕГЭ в Подмосковье подошел к концу, сообщил телеканал . Основной период сдачи ЕГЭ в Подмосковье подошел к концу, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования Московской области Ольгу Забралову.

Сегодня прошли экзамены по всем предметам для выпускников прошлых лет, а также для выпускников текущего года, которые пропустили экзамены в основной день или не смогли завершить его по уважительной причине. Всего ЕГЭ написали сегодня 659 человек. Большинство из них выбрали обществознание и биологию.

"Не все результаты еще получены, но мы уже имеем в своей копилке 456 стобалльников; 30 ребят, набравших высший балл по двум предметам; а также трех выпускников, получивших по 100 баллов по трем предметам. С этого года так называемые мультистобалльники получат денежное вознаграждение от региона – по 100 тысяч рублей. Такую же сумму получат, как и прежде, подготовившие их учителя", – сообщила Ольга Забралова.