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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Московской области завершился основной период сдачи ЕГЭ

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Денис АбрамовУченики в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена
Ученики в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основной период сдачи ЕГЭ в Подмосковье подошел к концу, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования Московской области Ольгу Забралову.
Сегодня прошли экзамены по всем предметам для выпускников прошлых лет, а также для выпускников текущего года, которые пропустили экзамены в основной день или не смогли завершить его по уважительной причине. Всего ЕГЭ написали сегодня 659 человек. Большинство из них выбрали обществознание и биологию.
"Не все результаты еще получены, но мы уже имеем в своей копилке 456 стобалльников; 30 ребят, набравших высший балл по двум предметам; а также трех выпускников, получивших по 100 баллов по трем предметам. С этого года так называемые мультистобалльники получат денежное вознаграждение от региона – по 100 тысяч рублей. Такую же сумму получат, как и прежде, подготовившие их учителя", – сообщила Ольга Забралова.
Министр уточнила, что для проведения испытаний было задействовано 13 пунктов. На период сдачи ЕГЭ аккредитовали 28 общественных наблюдателей и восемь онлайн-наблюдателей для контролирования хода проведения экзаменов. Серьезных нарушений зафиксировано не было, добавила Ольга Забралова.
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