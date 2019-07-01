Бахрейн надеется на сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бахрейн надеется на сотрудничество с Россией в вопросах борьбы с терроризмом, заявила председатель Палаты депутатов Национального собрания Бахрейна Фаузия Абдалла Зейнал.
"Мы надеемся на сотрудничество с Российской Федерацией, чтобы мы могли бороться против терроризма и финансирования терроризма во всех странах. Мы надеемся на сотрудничество, чтобы отношения в этой области развивались так, чтобы мы могли работать и вместе решить разные задачи, касающиеся этой области ", - сказала она в ходе встречи с председателем СФ РФ Валентиной Матвиенко.
Она также подчеркнула важность "координации и сотрудничества" между парламентами и выразила надежду на получение опыта России "в парламентских делах".
29 июня, 11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии