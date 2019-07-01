Бахрейн надеется на сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом

"Мы надеемся на сотрудничество с Российской Федерацией, чтобы мы могли бороться против терроризма и финансирования терроризма во всех странах. Мы надеемся на сотрудничество, чтобы отношения в этой области развивались так, чтобы мы могли работать и вместе решить разные задачи, касающиеся этой области ", - сказала она в ходе встречи с председателем СФ РФ Валентиной Матвиенко.