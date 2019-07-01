Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T15:57Z
https://ria.ru/20190701/1556089373.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Бахрейн надеется на сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом

Вчера, 15:57
165
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бахрейн надеется на сотрудничество с Россией в вопросах борьбы с терроризмом, заявила председатель Палаты депутатов Национального собрания Бахрейна Фаузия Абдалла Зейнал.
"Мы надеемся на сотрудничество с Российской Федерацией, чтобы мы могли бороться против терроризма и финансирования терроризма во всех странах. Мы надеемся на сотрудничество, чтобы отношения в этой области развивались так, чтобы мы могли работать и вместе решить разные задачи, касающиеся этой области ", - сказала она в ходе встречи с председателем СФ РФ Валентиной Матвиенко.
Она также подчеркнула важность "координации и сотрудничества" между парламентами и выразила надежду на получение опыта России "в парламентских делах".
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
29 июня, 11:02
Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
200001
Обсудить 0
БахрейнРоссияВ мире
Рекомендуем
Экс-председатель ПАСЕ Педро Аграмунт
Экс-глава ПАСЕ удовлетворен возвращением России в организацию
РИА
Новости
Китайский эксперт считает, что в торговой войне с США начался новый раунд
Саудовские ПВО сбили запущенный из Йемена беспилотник
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с госсекретарем США Майком Помпео
Лавров обсудил с главой МИД Малайзии вопросы двусторонних отношений
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция не поддержала "сделку века" США по ближневосточному урегулированию
Вид на набережную города Судака
В Крыму заявили об ажиотаже со стороны украинских туристов
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков рассказал о работе над механизмом по торговому сотрудничеству с США
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в пересечении границы России
Самолет Як-40
В России создали прототип самолета с композитным крылом на замену Як-40
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Иран надеется на более действенные меры по реализации Instex
Президент РФ Владимир Путин
Путин сменил посла в Черногории
Банкноты долларов США
Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
Стали известны подробности нападения на полицейского в Чечне
Космонавт из ОАЭ завершил подготовку перед полетом на МКС
США нанесли авиаудар по позициям "Аль-Каиды"* на северо-западе Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
Лента новостейМолния