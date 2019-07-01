Аэрофлот получил "пять звезд" за пунктуальность полетов от агентства OAG

МОСКВА, 1 июл – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот получил высшую оценку — "пять звезд" — за пунктуальность выполнения полетов. Российская авиакомпания стала единственной в стране и крупнейшей в Европе по объему перевозок, удостоенной максимального балла от британского аналитического агентства OAG за пунктуальность.

OAG составляет рейтинг лучших авиаперевозчиков, основываясь на актуальных данных о пунктуальности за год. Только 10% участников программы On-Time Performance Star Ratings удостаиваются наивысшей оценки "пять звезд". По итогам ранжирования Аэрофлот опередил крупнейших глобальных конкурентов, таких как: Qantas, Delta Air Lines, Singapore Airlines, Qatar Airways, KLM, которым присужден рейтинг "четыре звезды".

Новые данные OAG подтверждают, что Аэрофлот не только вернулся в число самых пунктуальных авиакомпаний в мире, но и прочно удерживает позиции в этой категории. По итогам 2018 года британское авиационное издание FlightGlobal признало Аэрофлот пятым в мире и вторым в Европе по пунктуальности полетов.

"Аэрофлот непрерывно совершенствует качество сервиса, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Наша компания прилагает все усилия для того, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и пунктуально. Самый полный учет потребностей пассажира, внимание к деталям на всех этапах обслуживания — наш приоритет при оказании услуг".

В 2018 году Аэрофлот принял ряд эффективных мер, которые помогли ему существенно повысить пунктуальность рейсов. Среди них — строгое выполнение правил посадки на рейс и требований, касающихся перевозки багажа. В планах — нововведения на основе самых современных цифровых технологий, в том числе использование биометрического контроля, которое существенно облегчит и ускорит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.