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РИА Новости

Аэрофлот получил "пять звезд" за пунктуальность полетов от агентства OAG

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкAirbus A320 взлетает в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Airbus A320 взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июл – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот получил высшую оценку — "пять звезд" — за пунктуальность выполнения полетов. Российская авиакомпания стала единственной в стране и крупнейшей в Европе по объему перевозок, удостоенной максимального балла от британского аналитического агентства OAG за пунктуальность.
OAG составляет рейтинг лучших авиаперевозчиков, основываясь на актуальных данных о пунктуальности за год. Только 10% участников программы On-Time Performance Star Ratings удостаиваются наивысшей оценки "пять звезд". По итогам ранжирования Аэрофлот опередил крупнейших глобальных конкурентов, таких как: Qantas, Delta Air Lines, Singapore Airlines, Qatar Airways, KLM, которым присужден рейтинг "четыре звезды".
Новые данные OAG подтверждают, что Аэрофлот не только вернулся в число самых пунктуальных авиакомпаний в мире, но и прочно удерживает позиции в этой категории. По итогам 2018 года британское авиационное издание FlightGlobal признало Аэрофлот пятым в мире и вторым в Европе по пунктуальности полетов.
"Аэрофлот непрерывно совершенствует качество сервиса, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Наша компания прилагает все усилия для того, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и пунктуально. Самый полный учет потребностей пассажира, внимание к деталям на всех этапах обслуживания — наш приоритет при оказании услуг".
В 2018 году Аэрофлот принял ряд эффективных мер, которые помогли ему существенно повысить пунктуальность рейсов. Среди них — строгое выполнение правил посадки на рейс и требований, касающихся перевозки багажа. В планах — нововведения на основе самых современных цифровых технологий, в том числе использование биометрического контроля, которое существенно облегчит и ускорит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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