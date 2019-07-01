Эксперты: развитие индивидуальных теплосчетчиков требует ряда условий

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Развитие индивидуального учета потребления тепла необходимо рассматривать при соблюдении комплекса условий, считают в ассоциации "Совета производителей энергии".

"Развитие индивидуального учета потребления тепловой энергии необходимо рассматривать при соблюдении целого комплекса условий. В первую очередь это выполнение работ по повышению энергоэффективности многоквартирных домов и четкое определение нормативно-правовых основ использования общедомовых и индивидуальных счетчиков для учета и оплаты потребленных ресурсов", - говорится в сообщении совета.

Так, отмечается, что наличие индивидуальных теплосчетчиков в отсутствии обязательных требований и ответственности потребителей за поддержание необходимой температуры провоцирует жителей максимально снизить потребление тепла вплоть до полного отключения отопительных приборов. Соседние квартиры передают часть тепла, в результате "допрасходы" на отопление соседних жилых квартир возрастают в среднем на 20% за отопительный период.

Также в ассоциации отметили, что сами по себе приборы учёта не позволяют регулировать объем потребляемого тепла, в отличие от энергосберегающих мероприятий по утеплению ограждающих конструкций, установке в многоквартирных домах индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим регулированием тепловой нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха. "Стоимость этих мероприятий не превышает, а в ряде случаев ниже стоимости внедрения системы индивидуального учета тепловой энергии в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.