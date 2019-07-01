Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T15:46Z
https://ria.ru/20190701/1556088918.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Москве появятся специальные центры для людей с деменцией

Вчера, 15:46
498
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специальные центры для круглосуточного пребывания людей с болезнью Альцгеймера и деменцией будут создаваться в Москве, заявила в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Уже в этом году будем реконструировать несколько зданий для того, чтобы открыть новые возможности и новые места в психоневрологических интернатах. Мы будем создавать специальные центры для круглосуточного пребывания людей с (болезнью) Альцгеймера и деменцией", - заявила Ракова в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете".
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера. Архивное фото
5 сентября 2018, 05:15
Ученые научились предсказывать деменцию за десять лет до появления болезни
По словам заммэра, бюджет Москвы всегда был социально ориентирован, более 50% всех расходов - это расходы на социальные программы. Кроме того, Ракова заявила, что в экспериментальном режиме в течение двух лет в столице будут организованы центры для детей и людей с ментальными нарушениями.
"Мы будем в экспериментальном режиме в течение двух лет организовывать специальные центры, сопровождаемые проживанием детей и людей с ментальными нарушениями, которые в принципе могут быть выведены из интернатной системы, но все-таки требуют какого-то определенного социального сопровождения, совместно с фондами", - добавила Ракова.
Также Ракова заявила, что во всех этих направлениях активно идет работа. По ее мнению, успех зависит от совместного развития материальной базы и стандартов.
Анастасия Ракова о требовательности москвичей, новых реформах и семье
Вчера, 15:00
911000
Обсудить 1
МоскваОбщество
Рекомендуем
Власти Москвы создали систему мониторинга за пожилыми одинокими инвалидами
РИА
Новости
Вид на набережную города Судака
В Крыму заявили об ажиотаже со стороны украинских туристов
Китайский эксперт считает, что в торговой войне с США начался новый раунд
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева обвинила Катамадзе в хитрости
Лента
новостей
Стали известны подробности нападения на полицейского в Чечне
Французский режиссер Люк Бессон
Режиссер Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру фильма "Анна"
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Партия Порошенко лидирует в антирейтинге на Украине, показал опрос
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
Зеленский потребовал наказать Климкина за ноту в адрес Москвы
В Воронежской области три машины задавили девушку
Самолет Як-40
В России создали прототип самолета с композитным крылом на замену Як-40
Гражданин США Пол Уилан в суде
Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана
Лидер украинской политической партии Голос Святослав Вакарчук выступает на мероприятии своего предвыборного тура в Харькове
Вакарчук заявил, что Москва "захватила российский Крым"
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в пересечении границы России
Грузинская певица Нино Катамадзе во время выступления на шестнадцатом международном фестивале Усадьба JAZZ в музее-усадьбе Коломенское. 22 июня 2019
В Кремле прокомментировали высказывание певицы Нино Катамадзе
Российский летчик Константин Ярошенко
Россия предложила США обменять Ярошенко
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
Лента новостейМолния