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РИА Новости
Тюменская область

Тюменцы завоевали "серебро" на всеармейском конкурсе в рамках АрМИ-2019

Вчера, 15:43
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 1 июл – РИА Новости. Команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища заняла второе место на конкурсе "Безопасный маршрут" в рамках всеармейских игр "АрМИ-2019", которые прошли в Тюмени 29-30 июня, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Выиграла соревнования команда 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа из Ростовской области, "бронза" досталась 45-й отдельной инженерной бригаде Западного военного округа Московской области", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что победители представят Россию на международном этапе, который пройдет на полигоне учебно-тренировочного центра Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) в августе.
В тюменской команде "Безопасный маршрут" прокладывали 19 курсантов училища и военнослужащих по контракту под командованием начальника штаба батальонного обеспечения учебного процесса майора Сергея Зозули. В состав штурмовиков вошли пять человек инженерно-штурмового подразделения, которые получают в училище высшее образование по специализации.
Участники на Международном военно-техническом форуме Армия-2019 в КВЦ Патриот
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"Училище воспитало тысячи высокопрофессиональных офицеров, мужественных и ответственных инженеров, которые участвовали в боевых операциях, помогали справляться с последствиями природных катастроф и чрезвычайных происшествий. Желаю курсантам и дальше оставаться на высоте, а выпускникам – найти свое призвание и не предавать своих моральных принципов и идеалов, приумножать славу училища и Тюменской области", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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