Тюменцы завоевали "серебро" на всеармейском конкурсе в рамках АрМИ-2019

ТЮМЕНЬ, 1 июл – РИА Новости. Команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища заняла второе место на конкурсе "Безопасный маршрут" в рамках всеармейских игр "АрМИ-2019", которые прошли в Тюмени 29-30 июня, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Выиграла соревнования команда 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа из Ростовской области, "бронза" досталась 45-й отдельной инженерной бригаде Западного военного округа Московской области", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что победители представят Россию на международном этапе, который пройдет на полигоне учебно-тренировочного центра Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) в августе.

В тюменской команде "Безопасный маршрут" прокладывали 19 курсантов училища и военнослужащих по контракту под командованием начальника штаба батальонного обеспечения учебного процесса майора Сергея Зозули. В состав штурмовиков вошли пять человек инженерно-штурмового подразделения, которые получают в училище высшее образование по специализации.