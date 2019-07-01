Видеомост Москва – Рим о российско-итальянских отношениях

Участники в Москве:
- профессор кафедры дипломатии МГИМО МИД России Татьяна ЗОНОВА;
- декан факультета государственного управления МГИМО (У) МИД России Генри САРДАРЯН;
- доцент кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Итало-российского центра изучения СМИ, культуры и коммуникаций Анастасия ГРУША;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- ведущий научный сотрудник отдела сравнительных исследований Института социологии РАН Вячеслав КОЛОМИЕЦ.
В Риме:
- руководитель редакции иностранной информации агентства Askanews, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Ориетта МОСКАТЕЛЛИ;
- журналист и общественный деятель, экс-депутат Европарламента Джульетто КЬЕЗА;
- политолог, научный сотрудник кафедры стратегических исследований Римского университета LUISS Джермано ДОТТОРИ;
- политолог, президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио ГРАЦИАНИ.
4 июля состоится официальный визит Президента России Владимира Путина в Италию. Запланированы переговоры с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, с которым российский лидер уже встречался на саммите G20 в Осаке в конце июня, а также встреча с президентом Италии Серджо Матареллой. Кроме того, Президент России посетит Ватикан для встречи с папой Римским Франциском.
Какие темы могут стоять на повестке обсуждения? По каким вопросам у России и Италии полное взаимопонимание? Какие проблемы существуют на настоящий момент в российско-итальянских отношениях? Насколько удается в условиях продолжающейся санкционной политики Евросоюза развивать российско-итальянское экономическое сотрудничество? Насколько совпадают позиции России и Италии по актуальным международным проблемам, включая урегулирование конфликтов в Сирии, на Ближнем Востоке, в Ливии?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- профессор кафедры дипломатии МГИМО МИД России Татьяна ЗОНОВА;
- декан факультета государственного управления МГИМО (У) МИД России Генри САРДАРЯН;
- доцент кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Итало-российского центра изучения СМИ, культуры и коммуникаций Анастасия ГРУША;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- ведущий научный сотрудник отдела сравнительных исследований Института социологии РАН Вячеслав КОЛОМИЕЦ.
В Риме:
- руководитель редакции иностранной информации агентства Askanews, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Ориетта МОСКАТЕЛЛИ;
- журналист и общественный деятель, экс-депутат Европарламента Джульетто КЬЕЗА;
- политолог, научный сотрудник кафедры стратегических исследований Римского университета LUISS Джермано ДОТТОРИ;
- политолог, президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио ГРАЦИАНИ.
4 июля состоится официальный визит Президента России Владимира Путина в Италию. Запланированы переговоры с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, с которым российский лидер уже встречался на саммите G20 в Осаке в конце июня, а также встреча с президентом Италии Серджо Матареллой. Кроме того, Президент России посетит Ватикан для встречи с папой Римским Франциском.
Какие темы могут стоять на повестке обсуждения? По каким вопросам у России и Италии полное взаимопонимание? Какие проблемы существуют на настоящий момент в российско-итальянских отношениях? Насколько удается в условиях продолжающейся санкционной политики Евросоюза развивать российско-итальянское экономическое сотрудничество? Насколько совпадают позиции России и Италии по актуальным международным проблемам, включая урегулирование конфликтов в Сирии, на Ближнем Востоке, в Ливии?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/