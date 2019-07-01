"Сахалинэнерго" в 2019 году вложит 1,3 млрд рублей в ремонтную программу

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Сахалинэнерго" направит около 1,3 миллиарда рублей на выполнение ремонтной программы в 2019 году, следует из сообщения энергокомпании.

"В этом году затраты энергокомпании на выполнение ремонтной программы составят около 1,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Подготовка объектов к несению нагрузок осенне-зимнего максимума 2019-2020 годов идет в соответствии с графиком. Компания сообщает, что к настоящему времени объем выполненных мероприятий ремонтной программы составляет свыше 40%.

Отмечается, что основной объем работ завершится к началу октября. Готовность "Сахалинэнерго" к прохождению следующего осенне-зимнего периода оценит специальная комиссия, которая должна выдать энергопредприятию паспорт готовности к работе в зимних условиях.

Компания подчеркивает, что подготовка энергообъектов к зиме осложняется задолженностью за электроэнергию. На 1 июня текущего года она превысила 1,2 миллиарда рублей. Самыми проблемными группами должников остаются население (368,4 миллиона рублей), управляющие компании (332,9 миллиона рублей) и предприятия ЖКХ (145,1 миллиона рублей).

"Низкая платежная дисциплина потребителей негативно сказывается на выполнении ремонтных работ, своевременной закупке топлива и оборудования. Чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы в зимний период "Сахалинэнерго" вынуждено привлекать кредитные ресурсы", - отмечает компания.