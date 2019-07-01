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РИА Новости
Теплоснабжение

"Сахалинэнерго" в 2019 году вложит 1,3 млрд рублей в ремонтную программу

Вчера, 15:35
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Сахалинэнерго" направит около 1,3 миллиарда рублей на выполнение ремонтной программы в 2019 году, следует из сообщения энергокомпании.

"В этом году затраты энергокомпании на выполнение ремонтной программы составят около 1,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Подготовка объектов к несению нагрузок осенне-зимнего максимума 2019-2020 годов идет в соответствии с графиком. Компания сообщает, что к настоящему времени объем выполненных мероприятий ремонтной программы составляет свыше 40%.

Отмечается, что основной объем работ завершится к началу октября. Готовность "Сахалинэнерго" к прохождению следующего осенне-зимнего периода оценит специальная комиссия, которая должна выдать энергопредприятию паспорт готовности к работе в зимних условиях.
Компания подчеркивает, что подготовка энергообъектов к зиме осложняется задолженностью за электроэнергию. На 1 июня текущего года она превысила 1,2 миллиарда рублей. Самыми проблемными группами должников остаются население (368,4 миллиона рублей), управляющие компании (332,9 миллиона рублей) и предприятия ЖКХ (145,1 миллиона рублей).
Сахалинэнерго ограничит электроснабжение на 130 предприятиях-должниках
22 декабря 2009, 06:29
"Сахалинэнерго" ограничит электроснабжение на 130 предприятияхСоответствующие уведомления направляются руководству предприятий-должников, прокурорам муниципальных образований, руководителям Сахалинского управления Ростехнадзора, Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Сумма задолженности за прошедший месяц составила более 350 миллионов рублей.
"Низкая платежная дисциплина потребителей негативно сказывается на выполнении ремонтных работ, своевременной закупке топлива и оборудования. Чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы в зимний период "Сахалинэнерго" вынуждено привлекать кредитные ресурсы", - отмечает компания.
"Сахалинэнерго" является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Сахалинской области. Компания осуществляет централизованное электроснабжение 17 из 22 муниципальных образований, а также теплоснабжение Южно-Сахалинска и села Восток.
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