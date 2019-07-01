Двух пострадавших при взрыве газа в Коврове отправили в Нижний Новгород

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве газа в доме в городе Ковров Владимирской области отправлены на лечение в ожоговый центр в Нижний Новгород, остальные находятся в центральной городской больнице Коврова, их состояние удовлетворительное, сообщила РИА Новости в понедельник главврач больницы Наталья Саламатина.
По данным СУ СК по региону, инцидент в жилом доме в Коврове произошел около 23.00 в пятницу. В полицию обратилась женщина, сообщив, что ее сын хулиганит в нетрезвом состоянии и выгнал ее из дома. Она рассказала, что не может выключить газовую колонку, и просила спасти мужа-инвалида, который остался в квартире. Сотрудники МВД по Коврову пытались уладить ситуацию, но им этого не удалось. Во время вскрытия входной двери раздался хлопок. Погиб глава семьи, 70-летний инвалид. Еще 11 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)".
"Двое пострадавших были направлены в ожоговый центр в Нижний Новгород", - рассказала Саламатина.
Она отметила, что в центральной городской больнице Коврова сейчас остаются шесть человек.
"Два пациента переведены из реанимации в общее отделение. Состояние всех пациентов удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.