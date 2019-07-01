Двух пострадавших при взрыве газа в Коврове отправили в Нижний Новгород

По данным СУ СК по региону, инцидент в жилом доме в Коврове произошел около 23.00 в пятницу. В полицию обратилась женщина, сообщив, что ее сын хулиганит в нетрезвом состоянии и выгнал ее из дома. Она рассказала, что не может выключить газовую колонку, и просила спасти мужа-инвалида, который остался в квартире. Сотрудники МВД по Коврову пытались уладить ситуацию, но им этого не удалось. Во время вскрытия входной двери раздался хлопок. Погиб глава семьи, 70-летний инвалид. Еще 11 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)".