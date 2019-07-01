Роскомнадзор продлил плановую проверку "Яндекса" до конца июля

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Роскомнадзор продлил до конца июля сроки плановой проверки "Яндекса" и его сервисов на предмет соблюдения закона о персональных данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в интервью РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство в июне проверит "Яндекс", а также его сервисы "Яндекс.Здоровье" и "Яндекс.Такси" на предмет соблюдения закона о персональных данных. Изначально проверку планировалось завершить до конца июня.