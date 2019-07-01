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РИА Новости

Роскомнадзор продлил плановую проверку "Яндекса" до конца июля

Вчера, 15:29
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Роскомнадзор продлил до конца июля сроки плановой проверки "Яндекса" и его сервисов на предмет соблюдения закона о персональных данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Проверка "Яндекса" продлена до конца июля", - сказал собеседник агентства.
Офис компании Яндекс в Москве
27 июня, 22:10
В "Яндексе" сообщили о попытке взлома сервисов компании
Ранее в интервью РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство в июне проверит "Яндекс", а также его сервисы "Яндекс.Здоровье" и "Яндекс.Такси" на предмет соблюдения закона о персональных данных. Изначально проверку планировалось завершить до конца июня.
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ЯндексРоскомнадзорАлександр ЖаровОбщество
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