Генпрокуратура Армении предложила судье по делу Кочаряна взять самоотвод

ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении предложила судье по делу экс-президента Роберта Кочаряна Давиду Григоряну взять самоотвод, сообщил в понедельник журналистам глава ведомства Артур Давтян.

В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее судья Григорян, освободивший Кочаряна, приостановил производство по делу, оно было направлено в Конституционный суд. Однако 25 июня Апелляционный суд вновь арестовал бывшего президента.

"Мы представили письменное ходатайство, предложив судье взять самоотвод. На первом же судебном заседании оно должно быть рассмотрено. Мы будем настаивать на этом", - сказал генпрокурор, отвечая на вопрос, будет ли Генпрокуратура просить Григоряна взять самоотвод.

Ранее другой судья по этому делу Армен Даниелян трижды отказался брать самоотвод. На нем настаивали адвокаты Кочаряна, а также Седа Сафарян, представляющая интересы демонстрантов, пострадавших во время протестов 2008 года. Она мотивировала это тем, что Даниелян был назначен на пост судьи Кочаряном, занимавшим тогда пост президента, и в 2008 году выносил обвинительные заключения по делу о столкновениях.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали.