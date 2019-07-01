Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T15:29Z
https://ria.ru/20190701/1556087998.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155590/83/1555908305_115:0:1000:498_1036x0_80_0_0_f0e075a1dbf4e6a700c168091a808990.jpg
РИА Новости

Генпрокуратура Армении предложила судье по делу Кочаряна взять самоотвод

Вчера, 15:29
396
© Sputnik / Andranik GhazaryanРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении предложила судье по делу экс-президента Роберта Кочаряна Давиду Григоряну взять самоотвод, сообщил в понедельник журналистам глава ведомства Артур Давтян.
В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее судья Григорян, освободивший Кочаряна, приостановил производство по делу, оно было направлено в Конституционный суд. Однако 25 июня Апелляционный суд вновь арестовал бывшего президента.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
21 июня, 14:03
Адвокат Кочаряна обвинил суд в нарушении прав подзащитного
"Мы представили письменное ходатайство, предложив судье взять самоотвод. На первом же судебном заседании оно должно быть рассмотрено. Мы будем настаивать на этом", - сказал генпрокурор, отвечая на вопрос, будет ли Генпрокуратура просить Григоряна взять самоотвод.
Ранее другой судья по этому делу Армен Даниелян трижды отказался брать самоотвод. На нем настаивали адвокаты Кочаряна, а также Седа Сафарян, представляющая интересы демонстрантов, пострадавших во время протестов 2008 года. Она мотивировала это тем, что Даниелян был назначен на пост судьи Кочаряном, занимавшим тогда пост президента, и в 2008 году выносил обвинительные заключения по делу о столкновениях.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали.
Второй президент Армении Роберт Кочарян на заседании российско-армянского Лазаревского клуба в Ереване
17 июня, 11:46
Адвокат сообщил о беспрецедентном давлении на суды по делу Кочаряна
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
000010
Обсудить 0
Генеральная прокуратура РФРоберт КочарянАрменияВ мире
Рекомендуем
ДТП в Армении на автодороге Ереван - Севан. 30 июня 2019
В Армении три человека погибли и пять пострадали в ДТП
РИА
Новости
Страховой полис ОСАГО
Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО
Китайский эксперт считает, что в торговой войне с США начался новый раунд
Французский режиссер Люк Бессон
Режиссер Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру фильма "Анна"
Лента
новостей
Клиентский менеджеры Сбербанка Премьер за работой
Минфин призвал жестко ограничить потребкредитование
Бахрейн надеется на сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы ЕК
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Партия Порошенко лидирует в антирейтинге на Украине, показал опрос
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в пересечении границы России
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
У МЧС и властей в Иркутской области нашли нарушения после паводка
Российский летчик Константин Ярошенко
Россия предложила США обменять Ярошенко
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева обвинила Катамадзе в хитрости
Помощник машиниста умер в больнице после ДТП в Псковской области
Вид на набережную города Судака
В Крыму заявили об ажиотаже со стороны украинских туристов
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
Общественники проверят установку скрытых камер на российских дорогах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
Лента новостейМолния