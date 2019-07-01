Пресс-конференция и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова

В мае – июне в Бишкеке прошла серия межсессионых заседаний уставных органов ОДКБ – Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей советов безопасности, на которых были подписаны важные документы, касающиеся развития военной составляющей Организации, создания системы кризисного реагирования и координации внешнеполитической деятельности ОДКБ, принято Открытое обращение к министрам иностранных дел стран НАТО о повышении взаимного доверия и сотрудничества.