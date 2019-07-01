Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T15:26Z
https://ria.ru/20190701/1556087945.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова

Вчера, 15:26
14
4 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция исполняющего обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерия СЕМЕРИКОВА с видеоподключением пресс-центров в Ереване, Минске, Нур-Султане и Бишкеке.
В мае – июне в Бишкеке прошла серия межсессионых заседаний уставных органов ОДКБ – Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей советов безопасности, на которых были подписаны важные документы, касающиеся развития военной составляющей Организации, создания системы кризисного реагирования и координации внешнеполитической деятельности ОДКБ, принято Открытое обращение к министрам иностранных дел стран НАТО о повышении взаимного доверия и сотрудничества.
В рамках мероприятия будут освещены результаты заседаний. Также речь пойдет об итогах специальных операций, которые проводятся в формате ОДКБ, таких как комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условными названиями "Наемник", "Нелегал", международная антинаркотическая операция "Канал".

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с руководителями российских региональных некоммерческих организаций
Лавров пригласил лидеров стран на конференцию по межэтническому диалогу
РИА
Новости
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
Путин и Эрдоган обсудили на G20 встречу лидеров России, Турции и Ирана
Роберт Кочарян в суде
Генпрокуратура Армении предложила судье по делу Кочаряна взять самоотвод
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский намерен вновь просить Раду уволить Климкина
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Покушений на Зеленского не было, заявили в госохране
ДТП в Армении на автодороге Ереван - Севан. 30 июня 2019
В Армении три человека погибли и пять пострадали в ДТП
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Певица Любовь Успенская
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
В Сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Место падения неопознанного объекта на Кипре сняли на видео с беспилотника
Место падения неопознанного объекта на Кипре сняли на видео с беспилотника
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
Лента новостейМолния