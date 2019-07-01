Турция не поддержала "сделку века" США по ближневосточному урегулированию

"Мы никогда не будем считать эту инициативу благоприятной ... Мы заявили: "Земли Палестины не для продажи". Это наша позиция", - цитирует газета Эрдогана.

Советник президента США Джаред Кушнер на встрече в Бахрейне "Мир ради процветания" 25 июня представил первый этап разработанного США нового плана ближневосточного урегулирования, названного арабскими СМИ "сделкой века". Согласно этому плану, 50 миллиардов долларов инвестиций планируется вложить в течение десяти лет в экономическое развитие палестинских территорий и соседних арабских стран, а также в их интеграцию.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.