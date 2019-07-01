Турецкая армия ранила двух сирийских фермеров, сообщили СМИ

"Войска режима Эрдогана выстрелили очередями из стрелкового оружия сегодня утром по мирным жителям сирийских деревень, граничащих с Турцией, в результате ранены двое фермеров из деревни Баб-Сулейман, работавших в поле", - передает телеканал.