Турецкая армия ранила двух сирийских фермеров, сообщили СМИ

ДАМАСК, 1 июл – РИА Новости. Турецкая армия в понедельник ранила из стрелкового оружия двоих сирийских фермеров, работавших на поле рядом с границей двух стран в северо-восточной провинции Хасеке, передает гостелевидение Сирии со ссылкой на источники среди населения региона.
"Войска режима Эрдогана выстрелили очередями из стрелкового оружия сегодня утром по мирным жителям сирийских деревень, граничащих с Турцией, в результате ранены двое фермеров из деревни Баб-Сулейман, работавших в поле", - передает телеканал.