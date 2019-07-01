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РИА Новости

В Кузбассе водитель автобуса высадил потерявшегося восьмилетнего ребенка

Вчера, 15:08
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КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Организацию-владельца автобуса, водитель которого высадил на улице в Новокузнецке потерявшегося ребенка, разыскивает полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Отмечается, что в отдел полиции "Центральный" УМВД России по городу Новокузнецку за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что потеряла в городе восьмилетнего сына. Полицейские выяснили, что горожанка вместе с ребенком находилась на остановке общественного транспорта. Она на несколько секунд отошла в сторону посмотреть расписание автобуса, а когда вернулась, ребенка уже не было. От граждан, находившихся рядом, она узнала, что он сел в первый остановившийся автобус. Женщина попыталась самостоятельно найти его. Она доехала до конечной остановки автобуса, но ребенка в салоне не было. Пассажиры рассказали ей, что водитель, заметив мальчика, который начал плакать, потому что потерял маму, просто высадил его и поехал дальше.
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Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам ребенка и обнаружили его на той же остановке, на которой он сел в автобус. Стражи порядка выяснили, что школьник больше километра прошел пешком, чтобы вернуться к маме, но ее уже там не было. Инспекторы ПДН вернули сына женщине.
"Кроме того, полицейские устанавливают организацию-владельца автобуса, водитель которого высадил на улице потерявшегося ребенка. Собственнику будет вынесено предписание о недопустимости подобного поведения его сотрудников", – говорится в сообщении.
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