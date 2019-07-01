В Кузбассе водитель автобуса высадил потерявшегося восьмилетнего ребенка

Отмечается, что в отдел полиции "Центральный" УМВД России по городу Новокузнецку за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что потеряла в городе восьмилетнего сына. Полицейские выяснили, что горожанка вместе с ребенком находилась на остановке общественного транспорта. Она на несколько секунд отошла в сторону посмотреть расписание автобуса, а когда вернулась, ребенка уже не было. От граждан, находившихся рядом, она узнала, что он сел в первый остановившийся автобус. Женщина попыталась самостоятельно найти его. Она доехала до конечной остановки автобуса, но ребенка в салоне не было. Пассажиры рассказали ей, что водитель, заметив мальчика, который начал плакать, потому что потерял маму, просто высадил его и поехал дальше.