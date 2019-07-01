Зеленский намерен вновь просить Раду уволить Климкина

КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский повторно направит в Верховную раду представление об увольнении Павла Климкина с поста министра иностранных дел страны, сообщил в понедельник руководитель офиса главы государства Андрей Богдан.
Ранее Зеленский обратился к премьеру Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам.
"Сейчас некоторые министры, Верховная рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент по поводу замены кадров и назначения тех, кому доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству", - цитирует Богдана пресс-служба главы государства. Он уточнил, что президент повторно направит в парламент представление об увольнении Климкина.
После победы Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина, однако Рада не проголосовала за отставку. Позднее Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета. Он добавил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ по украинским морякам. Премьер предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск. В понедельник глава МИД Украины заявил, что уходит в "политический отпуск".
МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых, в частности, обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения. Глава МИД Украины Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва освободила 24 украинских моряков и три корабля.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.