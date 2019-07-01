Зеленский намерен вновь просить Раду уволить Климкина

КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский повторно направит в Верховную раду представление об увольнении Павла Климкина с поста министра иностранных дел страны, сообщил в понедельник руководитель офиса главы государства Андрей Богдан.

Ранее Зеленский обратился к премьеру Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам.

"Сейчас некоторые министры, Верховная рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент по поводу замены кадров и назначения тех, кому доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству", - цитирует Богдана пресс-служба главы государства. Он уточнил, что президент повторно направит в парламент представление об увольнении Климкина.

После победы Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина, однако Рада не проголосовала за отставку. Позднее Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета. Он добавил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ по украинским морякам. Премьер предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск. В понедельник глава МИД Украины заявил, что уходит в "политический отпуск".

МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых, в частности, обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения. Глава МИД Украины Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва освободила 24 украинских моряков и три корабля.