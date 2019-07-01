В Алтайском крае двое детей пропали на берегу реки

БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело по факту исчезновения детей семи и восьми лет на берегу реки в Смоленском районе Алтайского края, сообщается в понедельник на сайте СК РФ региона.

"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух мальчиков семи и восьми лет в поселке Кировском Смоленского района. По данным следствия, дети пропали 27 июня 2019 года. В результате предпринятых поисков на берегу реки Песчаной были обнаружены два велосипеда, а также детская одежда. Местонахождение детей пока не установлено", - говорится в сообщении.