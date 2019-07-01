Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Состояние здоровья американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, ухудшилось, медицинской помощи в СИЗО недостаточно, заявляет посольство США в Москве.

"В "Лефортово" Полу Уилану оказывается базовая медпомощь, но его состояние требует большего, чем могут обеспечить в СИЗО. Наше ходатайство о консультации приглашенного врача отклонено, состояние Пола Уилана ухудшилось", - говорится в Twitter американской дипмиссии.

Ранее посольство США выразило МИД РФ протест в связи с ненадлежащим, на взгляд Штатов, обращением в СИЗО с Уиланом и попросило обеспечить безопасность американца. МИД РФ в ответ призвал рассказать о том, как в Америке обеспечиваются права арестованных россиян.

В свою очередь замглавы ФСИН России Валерий Максименко объявил, что Уилану в СИЗО ничего не угрожает, а его безопасность "обеспечена в полном объеме".

В мае Уилан пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО: по его словам, он "не принимал душ в течение двух недель", "сам вынужден стричь свои волосы" и "нет возможности получить помощь от дантиста". Позже его посетили члены Общественной наблюдательной комиссии, которые констатировали, что Уилан содержится в двухместной отремонтированной камере с горячей водой, у него есть холодильник.

По мнению ОНК, по условиям содержания у Уилана проблем нет, за исключением того, что ему не разрешают жаловаться во ФСИН на родном языке и отсутствует переводчик. Тем не менее, в его распоряжении англо-русский словарь, отмечали правозащитники.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии.