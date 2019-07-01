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РИА Новости

На Алтае примут на отдых детей из Иркутской области

Вчера, 14:45
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Виктор Томенко дал поручение детским лагерям региона принять детей из Иркутской области, если власти этого региона заинтересованы в таком виде помощи, сообщается на официальном сайте правительства региона.
"Мы в стороне оставаться не должны, надо поддержать наших земляков, соседей", - говорится в сообщении со ссылкой на слова губернатора Томенко.
По данным правительства региона, летние лагеря Алтайского края готовы принять на отдых 360 детей из Иркутской области. Правительство Иркутской области проинформировано об этом.
В результате дождевого паводка в Иркутской области в зоне подтопления оказались 83 населенных пункта в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей. По последним данным МЧС РФ, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.
Вид на подтопленные районы Тулуна. 30 июня 2019
Вчера, 10:55
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