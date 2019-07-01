В МИД оценили проект американских сенаторов о средиземноморском партнерстве

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. МИД РФ в случае принятия в США законопроекта о восточно-средиземноморском партнерстве в области безопасности и энергетики намерен серьезно учитывать его последствия в своей работе, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД, опубликованном на сайте министерства.

Сенаторы демократ Боб Менендес и республиканец Марко Рубио внесли законопроект, меняющий стратегию США в Восточном Средиземноморье с учетом изменений в регионе. Законопроект, в частности, отменяет запрет на поставки оружия Кипру. Сенатский комитет по международным отношениям одобрил законопроект с поправками, призывающими страны региона отказывать в портовом обслуживании кораблей Российской Федерации.

"Считаем любые попытки ультимативно ставить независимую и суверенную страну перед искусственным выбором, с кем она хочет быть – с Москвой или Вашингтоном – грубейшим нарушением всех возможных норм и правил. В этой связи в случае принятия данного документа, намерены серьезно учитывать в своей внешнеполитической линии его последствия", - отметили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что обсуждаемый в настоящее время в сенате США законопроект о восточно-средиземноморском партнерстве в области безопасности и энергетики вызывает ряд вопросов в плане его возможных последствий для сотрудничества Москвы с Никосией.