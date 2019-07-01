Подмосковье получит 1 млрд рублей от Фонда ЖКХ на расселение "аварийки"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Московская область получит от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1,11 миллиарда рублей на переселение 1,3 тысячи человек из 568 аварийных жилых помещений в семи муниципалитетах, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.

"Правление государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило заявку Московской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года", - подчеркивается в релизе.

Отмечается, что общая площадь аварийных помещений, на расселение которых выделены средства, составляет 24,19 тысячи квадратных метров. В порядке софинансирования регион добавит 410,1 миллиона рублей. Всего по плану 2019 года планируется расселение 3,1 тысячи жителей из 1,2 тысячи аварийных жилых помещений, расселяемой площадью 48,9 тысячи квадратных метров.