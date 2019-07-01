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Подмосковье получит 1 млрд рублей от Фонда ЖКХ на расселение "аварийки"

Вчера, 14:24
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Московская область получит от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1,11 миллиарда рублей на переселение 1,3 тысячи человек из 568 аварийных жилых помещений в семи муниципалитетах, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.
"Правление государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило заявку Московской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года", - подчеркивается в релизе.
Отмечается, что общая площадь аварийных помещений, на расселение которых выделены средства, составляет 24,19 тысячи квадратных метров. В порядке софинансирования регион добавит 410,1 миллиона рублей. Всего по плану 2019 года планируется расселение 3,1 тысячи жителей из 1,2 тысячи аварийных жилых помещений, расселяемой площадью 48,9 тысячи квадратных метров.
"В 2008-2016 годах Московской области для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 6,22 миллиарда рублей. В порядке софинансирования регион добавил 9,13 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на переселение 22,7 тысячи человек из девяти тысяч аварийных жилых помещений площадью 359,6 тысячи квадратных метров", - резюмирует министерство.
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