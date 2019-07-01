Зеленский наложил вето на закон об импичменте, утверждает депутат Ляшко

На сайте Верховной рады Украины указано, что документ направлен на подпись президента 12 июня. При этом ранее представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что принятый закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства противоречит Конституции.

Парламент Украины принял закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, который предусматривает, в том числе, организацию процедуры импичмента президента. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление. Ранее заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский решит, будет ли он подписывать этот документ.