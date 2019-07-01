Число пострадавших при взрыве в Кабуле превысило сто человек

"Обновленная информация об атаке в Кабуле: 105 человек пострадали, включая 26 детей и 5 женщин", - говорится в микроблоге телеканала в Twitter.

Сильный взрыв произошел этим утром в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. Позже представитель МВД заявил, что оба нападавших были ликвидированы.