Волонтеры со знанием английского будут работать на GMIS в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Более 200 волонтеров со знанием английского языка будут работать на Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS-2019), который пройдет 9-11 июля в Екатеринбурге, сообщают организаторы.

Двадцать восьмого июня завершился второй этап обучения волонтеров Глобального саммита по производству и индустриализации, которое включало вводную и теоретическую лекции. По итогам обучения прошли экзамены, на которых претенденты должны были продемонстрировать знания о саммите и сервисном обеспечении участников мероприятия, а также уровень владения английским языком.

"План подготовки волонтеров... предполагал два этапа обучения. Во время первого этапа, который состоялся 13-15 июня, обучение прошли 80 человек, еще 140 человек сдали экзамены по итогам второго этапа, завершившегося 26-28 июня. Кроме того, на конкурсной основе будут отобраны волонтеры из Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга, которые выразили желание принять участие в крупном международном мероприятии", - говорится в сообщении.

Претенденты, успешно сдавшие экзамен, получат распределение по функциональным направлениям. На GMIS волонтеры будут работать в блоках "Аккредитация", "Конгрессное обслуживание", "Информация", "Питание", "Транспортное обслуживание", "Контроль доступа" и "Работа со СМИ".