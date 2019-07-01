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РИА Новости
Свердловская область

Волонтеры со знанием английского будут работать на GMIS в Екатеринбурге

Вчера, 14:14
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Более 200 волонтеров со знанием английского языка будут работать на Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS-2019), который пройдет 9-11 июля в Екатеринбурге, сообщают организаторы.
Двадцать восьмого июня завершился второй этап обучения волонтеров Глобального саммита по производству и индустриализации, которое включало вводную и теоретическую лекции. По итогам обучения прошли экзамены, на которых претенденты должны были продемонстрировать знания о саммите и сервисном обеспечении участников мероприятия, а также уровень владения английским языком.
"План подготовки волонтеров... предполагал два этапа обучения. Во время первого этапа, который состоялся 13-15 июня, обучение прошли 80 человек, еще 140 человек сдали экзамены по итогам второго этапа, завершившегося 26-28 июня. Кроме того, на конкурсной основе будут отобраны волонтеры из Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга, которые выразили желание принять участие в крупном международном мероприятии", - говорится в сообщении.
Претенденты, успешно сдавшие экзамен, получат распределение по функциональным направлениям. На GMIS волонтеры будут работать в блоках "Аккредитация", "Конгрессное обслуживание", "Информация", "Питание", "Транспортное обслуживание", "Контроль доступа" и "Работа со СМИ".
Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации. 28 июня 2019
28 июня, 16:29
На саммите GMIS в Екатеринбурге ждут более двух тысяч участников
Второй Глобальный саммит производства и индустриализации пройдет в Екатеринбурге одновременно с X Международной промышленной выставкой "Иннопром". Инициативу проведения саммита GMIS в Екатеринбурге поддержал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме-2018. Там же был подписан соответствующий меморандум между ЮНИДО, Минпромторгом России, Глобальной производственной организацией (GMOL), правительством Свердловской области и фондом Росконгресс.
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Свердловская областьЕкатеринбургОбщество
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