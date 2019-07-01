Армия Хафтара анонсировала авиаудары по Триполи

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара анонсировали удары по целям в Триполи, сообщила газета Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара анонсировали удары по целям в Триполи, сообщила газета Al-Marsad со ссылкой на главу оперативного штаба ВВС ЛНА генерал-майора Мухаммада аль-Манфура.

Дата начала воздушной операции не называется, однако мирным жителям рекомендуют немедленно покинуть территории, расположенные рядом с военными объектами.

Как заявил аль-Манфур, ЛНА приняла это решение после того, как "традиционные методы" ведения войны при "освобождении" Триполи были исчерпаны.

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муаммара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима. С тех пор в стране отсутствует централизованная власть.

Так, на востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.

На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем.

Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

Четвертого апреля лидер ЛНА Халифа Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".