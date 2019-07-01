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РИА Новости

Армия Хафтара анонсировала авиаудары по Триполи

Вчера, 14:13
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© REUTERS / Yosri al-JamalСторонники правительства национального согласия ведут огонь в южном пригороде Триполи, Ливия
Сторонники правительства национального согласия ведут огонь в южном пригороде Триполи, Ливия
© REUTERS / Yosri al-Jamal
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара анонсировали удары по целям в Триполи, сообщила газета Al-Marsad со ссылкой на главу оперативного штаба ВВС ЛНА генерал-майора Мухаммада аль-Манфура.
Дата начала воздушной операции не называется, однако мирным жителям рекомендуют немедленно покинуть территории, расположенные рядом с военными объектами.
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Как заявил аль-Манфур, ЛНА приняла это решение после того, как "традиционные методы" ведения войны при "освобождении" Триполи были исчерпаны.

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муаммара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима. С тех пор в стране отсутствует централизованная власть.
Так, на востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем.
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Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
Четвертого апреля лидер ЛНА Халифа Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".
В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи. В результате боев, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи ранены.
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