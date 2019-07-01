В ЛНР сбили беспилотник с агитационными листовками

Никто воевать не хочет: политолог оценил разведение сил в Станице Луганской Владимир Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской, назвав это шагом к устойчивому прекращению огня в Донбассе. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак, это событие можно занести в актив украинского президента.