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РИА Новости

В ЛНР сбили беспилотник с агитационными листовками

Вчера, 14:06
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© Фото : Фото предоставлено Народной милицией ЛНРСбитый украинских беспилотник с агитационными листовками
Сбитый украинских беспилотник с агитационными листовками
© Фото : Фото предоставлено Народной милицией ЛНР
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат с агитационными листовками украинских силовиков, заявил в понедельник журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Полёты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены и являются нарушением минских договоренностей.
"Вчера нашими защитниками был сбит очередной украинский беспилотник, который выполнял не только разведывательные задачи. На нем обнаружено устройство для сбрасывания листовок, наполненное пропагандистскими материалами, с помощью которых украинские боевики намерены вернуть безнадежно утерянный Донбасс", - сказал Филипоненко.
По его мнению, командующий операцией объединенных сил Александр Сырский принял как руководство к действию слова президента Украины "о намерении победить путем ведения информационной войны". Офицер пресс-службы добавил, что подобными листовками украинские силовики пытаются запугать население, живущее у линии соприкосновения в Донбассе. "Листовки, которые планировали разбрасывать над населенными пунктами республики, прямым текстом несут угрозу мирным людям", - отметил Филипоненко.
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