В ЛНР сбили беспилотник с агитационными листовками

ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат с агитационными листовками украинских силовиков, заявил в понедельник журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Полёты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены и являются нарушением минских договоренностей.
"Вчера нашими защитниками был сбит очередной украинский беспилотник, который выполнял не только разведывательные задачи. На нем обнаружено устройство для сбрасывания листовок, наполненное пропагандистскими материалами, с помощью которых украинские боевики намерены вернуть безнадежно утерянный Донбасс", - сказал Филипоненко.
По его мнению, командующий операцией объединенных сил Александр Сырский принял как руководство к действию слова президента Украины "о намерении победить путем ведения информационной войны". Офицер пресс-службы добавил, что подобными листовками украинские силовики пытаются запугать население, живущее у линии соприкосновения в Донбассе. "Листовки, которые планировали разбрасывать над населенными пунктами республики, прямым текстом несут угрозу мирным людям", - отметил Филипоненко.
Вчера, 12:37Никто воевать не хочет: политолог оценил разведение сил в Станице ЛуганскойВладимир Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской, назвав это шагом к устойчивому прекращению огня в Донбассе. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак, это событие можно занести в актив украинского президента.