В Москве средняя температура за июнь оказалась выше многолетних показателей

"Июнь 2019 года в Москве войдет в историю метеорологических наблюдений, как теплый. Средняя за месяц температура воздуха оказалась на 3 градуса выше многолетних значений. Но даже при таких высоких показателях июнь 2019 года не вошел в десятку самых теплых месяцев за весь ряд инструментальных наблюдений. По интенсивности положительной аномалии температуры он занял "почетное" 11 место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дневные часы воздух раскалялся до тридцатиградусных значений, а в отдельные дни и преодолевал их. Именно в этот период отмечалась самая высокая температура месяца, 9 июня на станции ВДНХ она повысилась до 31.2 градусов. Теплыми были и ночи, от 10 до 15, а временами и до 18 градусов.