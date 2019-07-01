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РИА Новости

В Москве средняя температура за июнь оказалась выше многолетних показателей

Вчера, 13:36
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМолодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя температура за июнь в Москве оказалась на 3 градуса выше многолетних показателей, сообщается на сайте "Метеоновости".
"Июнь 2019 года в Москве войдет в историю метеорологических наблюдений, как теплый. Средняя за месяц температура воздуха оказалась на 3 градуса выше многолетних значений. Но даже при таких высоких показателях июнь 2019 года не вошел в десятку самых теплых месяцев за весь ряд инструментальных наблюдений. По интенсивности положительной аномалии температуры он занял "почетное" 11 место", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в дневные часы воздух раскалялся до тридцатиградусных значений, а в отдельные дни и преодолевал их. Именно в этот период отмечалась самая высокая температура месяца, 9 июня на станции ВДНХ она повысилась до 31.2 градусов. Теплыми были и ночи, от 10 до 15, а временами и до 18 градусов.
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