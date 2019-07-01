Песков узнает, будет ли Путин приглашать папу Римского в Россию

Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал узнать, планирует ли глава государства Владимир Путин приглашать папу Римского в Россию во время предстоящего визита в Ватикан.

Ранее временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти, заявил, что папа Римский Франциск примет российского президента в Ватикане 4 июля. Эту информацию подтвердили в Кремле.