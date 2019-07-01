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РИА Новости

Песков узнает, будет ли Путин приглашать папу Римского в Россию

Вчера, 13:29
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018
Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал узнать, планирует ли глава государства Владимир Путин приглашать папу Римского в Россию во время предстоящего визита в Ватикан.
Ранее временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти, заявил, что папа Римский Франциск примет российского президента в Ватикане 4 июля. Эту информацию подтвердили в Кремле.
"По-прежнему не готов ответить на вопрос, просто руки еще не дошли. Я до завтрашнего дня узнаю", - сообщил журналистам Песков.
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