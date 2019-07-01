Фонд Дятлова попросил СК возобновить расследование гибели группы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Фонд памяти группы Дятлова в понедельник передал обращение в Следственный комитет РФ с просьбой о возобновлении следственных действий по факту гибели девяти туристов в 1959 году на Северном Урале, сообщил РИА Новости руководитель фонда Юрий Кунцевич.
Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС. По данным ведомства, документов, чтобы дать ответ на вопрос, что произошло в 1959 году на перевале Дятлова, в уголовном деле достаточно.
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"Сегодня в приемной Следственного комитета Российской Федерации наш адвокат передал заявление о возобновлении следственных действий", - сказал Кунцевич.
Заявление, по его словам, подписали члены группы памяти Дятлова, Русское географическое общество, родственники погибших туристов и исследователи. Он уточнил, что ответ СК должен дать в течение месяца.
"Обращаемся к вам с просьбой провести расследование уголовного дела, которое было без номера, о гибели туристов-лыжников зимой 1959 года в районе горы Отортен на севере Урала. Пока еще живы свидетели, участники поиска тех лет, пока еще хранятся вещественные доказательства", – говорится в тексте обращения.