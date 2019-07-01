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РИА Новости

Путин обсудит с главой Липецкой области реализацию нацпроектов

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи. 1 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи. 1 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи. 1 июля 2019
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Липецкой области Игорем Артамоновым, обсудит реализацию нацпроектов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Из публичного будет беседа Путина с исполняющим обязанности губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым, ну традиционное общение с главами регионов для сверки часов и понимания того, что творится в конкретных регионах, как идут процессы. Ну, естественно, в первую очередь, связанное с исполнением нацпроектов", - сказал Песков журналистам.
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Игорь АртамоновВладимир ПутинЛипецкая областьПолитика
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