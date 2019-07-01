Путин обсудит с главой Липецкой области реализацию нацпроектов

"Из публичного будет беседа Путина с исполняющим обязанности губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым, ну традиционное общение с главами регионов для сверки часов и понимания того, что творится в конкретных регионах, как идут процессы. Ну, естественно, в первую очередь, связанное с исполнением нацпроектов", - сказал Песков журналистам.