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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ назвали грубым вторжением в жизнь Церкви принятый в Латвии закон

Вчера, 13:07
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион во время визита делегации российских религиозных деятелей в Сирию. 17 ноября 2018
Митрополит Волоколамский Иларион во время визита делегации российских религиозных деятелей в Сирию. 17 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал "очень грубым вторжением в то, что является абсолютной прерогативой Церкви", принятый сеймом Латвии закон, по которому епископами Латвийской православной церкви должны быть граждане этой страны.
Согласно одобренным сеймом поправкам к принятому в 2008 году закону о Латвийской православной церкви, предстоятель Церкви, ее иерархи и кандидаты на епископские кафедры должны быть гражданами Латвии.
"По какому праву государство может диктовать Церкви, кто должен быть ее главой? Но когда это происходит в Латвии, все молчат. Средства массовой информации на это не реагируют. А между тем происходит очень грубое вторжение в то, что является абсолютной прерогативой Церкви", - заявил митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что Церковь должна быть свободна выбирать своим главой любого человека. Как напомнил архиерей, в советское время в уставе Русской православной церкви был пункт о том, что патриархом Московским может быть избран только гражданин Советского Союза.
"Но этот пункт был внесен по требованию советского атеистического государства, сейчас в нашем уставе нет такой статьи. Представьте, что бы означало для многомиллионной Русской православной церкви, если бы было сказано, что ее главой может стать только гражданин Российской Федерации? А как же тогда наша украинская, молдавская паства?" - заметил глава ОВЦС.
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"Я не думаю, что государство может иметь право вмешиваться во внутреннюю жизнь Церкви и диктовать, кто может, а кто не может становиться главой Церкви или епископом, или настоятелем прихода. Для большинства западных стран это совершенно немыслимо. Для Латвии это теперь оказалось реальностью", - добавил митрополит.
Латвийская православная церковь является самоуправляемой в составе Московского патриархата.
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Религия и мировоззрениерелигия
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