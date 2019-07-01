Посольство США в России предложило "Победе" помощь в вопросе с визами

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посольство США связалось с руководством российского лоукостера "Победа", чтобы предложить свою помощь в разрешении вопроса с визами для технического персонала авиакомпании, рассказала РИА Новости пресс-атташе американской дипмиссии в РФ Андреа Калан, отметив, что сообщения о трудностях в получении виз являются неправдой.

На прошлой неделе источник в авиакомпании "Победа", которая входит в группу "Аэрофлот", рассказал РИА Новости, что компания может не получить самолеты Boeing, так как производитель перестал помогать сотрудникам лоукостера в получении американских виз. В пресс-службе авиакомпании от комментариев отказались, но подтвердили возникшую проблему с получением виз.

"Сообщения о том, что технический персонал авиакомпании "Победа" или экипажи не могут записаться на собеседование для американской визы, являются неправдой. Мы регулярно оставляем слоты специально для членов экипажей во всех наших консульствах в России и многие из этих слотов остаются неиспользованными", - сказала Калан.

По словам американского дипломата, в том, что касается виз для технического персонала, "мы (посольство) всегда по запросу готовы предоставить время".