Саммит G20 показал единство против односторонних действий, считает эксперт

ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Прошедший на минувшей неделе саммит стран G20 продемонстрировал, что все государства, за исключением США, единым фронтом выступают против политики односторонних действий, чего ранее никогда не случалось, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чжоу Жун.

"На саммите в Осаке 19 стран-участниц "Большой двадцатки" (за исключением США), а также приглашенные Вьетнам, Таиланд, Египет и Сенегал все единогласно и неожиданно выступили в поддержку мультилатерализма и против политики односторонних действий", - заявил Чжоу Жун.

По его словам, такое единство в позиции против действий США со стороны столь большого числа стран наблюдается впервые после Второй мировой войны, когда был сформирован новый миропорядок.

"Трамп идет по неверному пути, тем самым лишая себя поддержки, политика односторонних действий не пользуется авторитетом. Хотелось бы, чтобы после этого саммита президент США говорил бы то, что думает и чтобы это отражалось в его поступках, чтобы он добросовестно относился к обязательствам, отбросил идеи об односторонних действиях и гегемонии", - добавил эксперт.