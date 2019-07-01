Суд позволил экс-главе администрации Януковича участвовать в выборах в Раду

КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Кассационный административный суд при Верховном суде Украины разрешил бывшему главе администрации президента страны Андрею Клюеву баллотироваться на парламентских выборах, сообщил его адвокат Юрий Сухов.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду.

"Кому-то понравится, а кому-то нет, но адвокатское объединение "Сухов, Кочан энд барристерс" отстояло в Кассационном административном суде при Верховном суде гарантированное конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву Андрею Петровичу право на участие в избирательном процессе", - написал Сухов на странице в Facebook

По его словам, суд не согласился с ЦИК Украины и отменил "его сепаратистское и конъюнктурное решение об отказе в регистрации Клюева, постоянно проживающего на территории Украины в Донецке".

Клюев, который возглавлял администрацию президента времен Виктора Януковича, подозревается украинскими правоохранителями в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск в апреле 2016 года, однако в марте 2017 года снял с розыска.