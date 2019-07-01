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РИА Новости

Суд позволил экс-главе администрации Януковича участвовать в выборах в Раду

Вчера, 13:00
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Клюев
Андрей Клюев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Андрей Клюев. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Кассационный административный суд при Верховном суде Украины разрешил бывшему главе администрации президента страны Андрею Клюеву баллотироваться на парламентских выборах, сообщил его адвокат Юрий Сухов.
Ранее Центральная избирательная комиссия отказала Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду.
"Кому-то понравится, а кому-то нет, но адвокатское объединение "Сухов, Кочан энд барристерс" отстояло в Кассационном административном суде при Верховном суде гарантированное конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву Андрею Петровичу право на участие в избирательном процессе", - написал Сухов на странице в Facebook.
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
29 июня, 20:51
ЦИК зарегистрировал кандидатов от партии Саакашвили на выборах в Раду
По его словам, суд не согласился с ЦИК Украины и отменил "его сепаратистское и конъюнктурное решение об отказе в регистрации Клюева, постоянно проживающего на территории Украины в Донецке".
Клюев, который возглавлял администрацию президента времен Виктора Януковича, подозревается украинскими правоохранителями в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск в апреле 2016 года, однако в марте 2017 года снял с розыска.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Вчера, 11:02
Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
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