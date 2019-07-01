Роспотребнадзор начал иммунизацию населения в Иркутской области

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор в целях профилактики инфекционных заболеваний организовал иммунизацию населения, пострадавшего от подтопления в Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.

"В целях профилактики инфекционных заболеваний организована иммунизация населения на территориях, подвергшихся подтоплению в Иркутской области", - говорится в сообщении.

Вакцина в область уже поступила в полном объеме, подчеркнули в ведомстве.

В область доставлено 13 тысяч доз вакцины против гепатита А, 700 доз брюшнотифозной вакцины, 2,1 тысячи - дизентерийной вакцины, уточнили в пресс-службе.

Уже привито из числа первоочередных групп риска против вирусного гепатита А – 566 человек, из них 200 детей, против брюшного тифа – 63 человека, против дизентерии Зонне – 271, отметили в пресс-службе.

С 1 июля начинается иммунизация основной части населения, находящегося в зоне подтопления, добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, ведомство обеспечило контроль за работой пунктов временного размещения пострадавшего населения с проведением лабораторных исследований питьевой воды и пищевых продуктов.

Ситуация остается на особом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе.