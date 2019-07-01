Международный аэропорт в Триполи восстановил работу после авиаудара

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи восстановил авиасообщение после прекращения работы из авиаудара, сообщает местный телеканал Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи восстановил авиасообщение после прекращения работы из авиаудара, сообщает местный телеканал Libya's Channel со ссылкой на заявление аэропорта.

Согласно телеканалу, работа воздушной гавани возобновилась после ликвидации осколков и восстановления взлетно-посадочной полосы, получившей повреждения при ударе.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.