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РИА Новости

Международный аэропорт в Триполи восстановил работу после авиаудара

Вчера, 12:41
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи восстановил авиасообщение после прекращения работы из авиаудара, сообщает местный телеканал Libya's Channel со ссылкой на заявление аэропорта.
Согласно телеканалу, работа воздушной гавани возобновилась после ликвидации осколков и восстановления взлетно-посадочной полосы, получившей повреждения при ударе.
Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.
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В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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