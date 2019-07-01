Суд Крыма расторг договор аренды здания с раскольнической структурой

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Крыма постановил расторгнуть договор аренды помещений в центре Симферополя с управлением крымской епархии "Киевского патриархата".

Согласно решению суда, помещения в здании в центре Симферополя, на пересечении улиц Севастопольская и Козлова, переданы министерству имущественных и земельных отношений Крыма.

"Договор аренды недвижимого имущества, заключенный 13 ноября 2002 года с управлением крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, расторгнуть", - говорится в решении, опубликованном на сайте судебной инстанции.

В частности, суд обязал управление крымской епархии возвратить по акту приема-передачи министерству имущественных и земельных отношений Крыма часть нежилого здания площадью 1016,1 кв м, расположенного по адресу: город Симферополь, ул. Севастопольская, 17. Речь идет о нежилых помещениях на первом, втором и третьем этажах.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Ранее в здании располагался кафедральный собор Святых Равноапостольных князей Владимира и Ольги, а также кабинеты священников, склады и благотворительная столовая.

В министерстве земельных и имущественных отношений Крыма РИА Новости пояснили, что иск о возврате помещений здания в центре Симферополя в госсобственность республики был инициирован по причине того, что религиозная организация не переоформила документы в рамках правового поля РФ.

"Религиозная организация так и не привела свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством, а также не состоит на учете органов юстиции. Следовательно, каких-либо оснований занимать помещения нет", - сказали в министерстве. Кроме того, в ведомстве отметили, что религиозной организации предоставлялось время и возможность перерегистрироваться в российском правовом поле, тем самым получив законное право безвозмездно пользоваться зданием с храмом, однако это не было сделано.