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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти 1,7 тысячи беженцев

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУлица поселения Бейт-Джинн
Улица поселения Бейт-Джинн
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти 1,7 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1670 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 422 человека (женщин – 127, детей – 215), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1248 человек (женщин – 374, детей – 636)", - говорится в сообщении.
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По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 32 взрывоопасных предмета.
Отмечается, что за сутки восстановлены четыре жилых дома, предприятие промышленности и электроподстанция.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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